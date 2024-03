Urodziła na pokładzie. "Coś niezwykłego, co poruszyło nasze serca"

Urodziła w chmurach

Do zdarzenia doszło godzinę po starcie. Na szczęście na pokładzie znajdował się lekarz, który z pomocą personelu pokładowego odebrał poród. Po przybyciu do Ciudad Juárez matka i dziecko zostali zabrani do szpitala. W sieci natychmiast zaczęły pojawiać się posty potwierdzające to wyjątkowe zdarzenie. Pasażerowie bili brawo i machali do noworodka.