USA. Kupił misę na wyprzedaży. Okazała się warta setki tysięcy dolarów

Anonimowy miłośnik antyków kupił porcelanową miseczkę na garażowej wyprzedaży w New Haven w Connecticut w USA. Naczynie kosztowało go 35 dolarów (ok. 130 zł). Rzeczoznawcy wycenili je nawet na 500 tys. dolarów (prawie 2 mln zł).

Misa może pochodzić z dynastii Ming Źródło: Sotheby's - Instagram