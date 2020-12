USA. Rodzina wyrzucona z samolotu, bo 2-latka nie chciała włożyć maski. Matka nagrała emocjonalne wideo

Podróż do New Jersey zakończyła się dla pary Amerykanów jeszcze na lotnisku w Denver, gdy ich 2-letnia córka nie chciała założyć maski na pokładzie samolotu. Ojciec trzymał jej chustę przy twarzy, ale nie przekonało to załogi United Airlines, która kazała rodzinie opuścić samolot. Matka nagrała emocjonalne wideo z lotniska, które obejrzały miliony ludzi.

Matka dziewczynki nagrała wideo prosto z lotniska (Getty Images, Twitter.com)