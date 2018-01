Utknęli na lotnisku w Bangkoku. Stało się ich domem na trzy miesiące

Nikt nie lubi długich przesiadek na lotniskach. Kiedy jednak poczekalnia staje się domem na prawie trzy miesiące, sprawy zaczynają się komplikować. Brzmi jak scenariusz filmu? Niestety dla rodziny z Zimbabwe jest to smutna rzeczywistość.

Na lotnisku w Bangkoku utknęli w październiku 2017 r. Od tego czasu czwórka dorosłych i czwórka dzieci poniżej 11 roku życia wiedzie życie na walizkach. I to dosłownie. Lotnisko stało się dla nich nowym domem. Do tego prawdziwego nie mogą wrócić.

Docelowo mieli dotrzeć do Barcelony w Hiszpanii. Po drodze zaliczyli jeden przystanek w Kijowie. Niestety nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu, bo nie mieli odpowiedniej wizy. Wrócić do punktu, z którego ruszyli także nie mogą. Niewykorzystanie pięciomiesięcznej wizy turystycznej wiązałoby się dla nich z ogromną karą pieniężną.

Do Zimbabwe nie chcą wrócić ze względu na niestabilną sytuację polityczną. Rodzina boi się, co zastanie po powrocie do domu.

Tym sposobem utknęli na lotnisku Suvarnabhumi i od października ono jest ich domem rodzinnym. Cała obsługa portu lotniczego pomaga rodzinie, przygotowuje dla nich posiłki i drobne paczki z potrzebnymi przyborami.