Utworzyli ludzki łańcuch. Uratowali delfiny, które wpłynęły do kanału na Florydzie

Cztery delfiny wpłynęły do kanału w mieście Saint Petersburg w stanie Floryda i nie były w stanie samodzielnie wrócić do wód zatoki Tampa. Barierę prawdopodobnie stanowiły mosty. Z pomocą przyszli jednak ludzie, którzy utworzyli żywy łańcuch.

Do akcji ratowania delfinów przystąpiono we wtorek, po tym, gdy zwierzęta w kanale spędziły parę dni. Początkowo bowiem badacze uważali, że dostrzeżone w niedzielę ssaki powinny same znaleźć drogę powrotną, ale tak się nie stało.