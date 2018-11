Uważaj na taksówki w Paryżu. Możesz stracić fortunę

Podróże taksówkami potrafią być kosztowne, jednak wszystko ma swoje granice. Turyści z Tajlandii przekonali się, że w Paryżu rachunek za przejazd z lotniska do centrum miasta może przyprawić o ból głowy.

Na Twitterze pojawił się filmik, który obiegł internet w błyskawicznym tempie. Nagrali go tajscy turyści, którzy postanowili skorzystać z taksówki z lotniska do centrum Paryża. Trasa wynosiła ok. 25 km, a rachunek wyniósł aż 247 euro (ok. 1060 zł).