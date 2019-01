Uzbekistan otwiera się na turystów. Od 1 lutego wizy nie będą potrzebne

Jedwabny Szlak, cuda Samarkandy i starożytna Buchara. Wizy do zwiedzania magicznego Uzbekistanu wreszcie nie będą potrzebne.

To kolejny kraj w Azji Środkowej po Kazachstanie i Kirgistanie, który otwiera się na turystów. Od 1 lutego 2019 r. obywatele 45 państw będą mogli odwiedzić Uzbekistan bez wizy (w celach turystycznych) i przebywać na jego terenie do 30 dni. Polska jest na liście tych krajów, których obywatele mogą go wkrótce odwiedzić, zapominając o wizie.