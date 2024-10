W 53 tys. grobów pochowano ok. 170 tys. osób. Wśród nich m.in. George Michael

Nie znajdziecie go na liście najpopularniejszych atrakcji Londynu. Tymczasem jest jednym z najważniejszych zabytków architektury epoki wiktoriańskiej i należy do najbardziej klimatycznych zakątków angielskiej stolicy. Wejście na teren cmentarza Highgate jest biletowane, ale zdecydowanie warto zapłacić, by odkryć to niezwykłe miejsce.