W Bieszczadach powstała specjalna akcja. Stworzono ją z myślą o turystach

Skutki działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa mocno odbijają się na branży turystycznej. O to, co będzie się dziać w najbliższych miesiącach, martwią się m.in. hotelarze czy restauratorzy z południa Polski.

Fundacja "Bieg Rzeźnika" poprosiła przedstawicieli bieszczadzkich samorządów i branży turystycznej, aby powiedzieli przed kamerą, dlaczego warto przyjechać w Bieszczady, w jaki sposób epidemia i związane z nią ograniczenia wpływają na to, co się w nich dzieje. Powstał filmik o nazwie "Jadę w Bieszczady! #ZmieńTerminNieOdwołuj", który udostępniono w serwisie YouTube.

"Projekt 'Jadę w Bieszczady! #ZmieńTerminNieOdwołuj' jest naszą reakcją na to, co się dzieje w związku z epidemią COVID-19. Jesteśmy świadomi, że skutki działań ograniczających rozprzestrzenianie się zarazy dotykają wszystkich, ale w szczególności branży turystycznej i okołoturystycznej: hoteli, gastronomii, transportu, organizatorów rozmaitych atrakcji turystycznych, organizatorów imprez sportowych i kulturalnych, naszych klientów, dostawców, partnerów… wszystkich" - informuje fundacja.

"Odwiedź nas, kiedy minie epidemia"

Fundacja zachęca też do tego, aby przyjechać w Bieszczady, gdy będzie już to bezpieczne. "Nie wiemy, jak długo potrwa ta trudna sytuacja, nie wiemy jak się skończy… Wychodząc naprzeciw końcowi zarazy poprosiliśmy przedstawicieli bieszczadzkich samorządów i branży turystycznej, aby opowiedzieli nam wszystkim, dlaczego warto przyjechać w Bieszczady, w jaki sposób epidemia i związane z nią ograniczenia wpływają na to co się w Bieszczadach dzieje oraz zaprosili wszystkich do odwiedzania Bieszczad po zakończeniu epidemii i związanych z nią restrykcji" - czytamy pod filmem.