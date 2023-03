W cieniu jednego z pięciu najgroźniejszych wulkanów świata. "Miejscowi nie chcą wywoływać wilka z lasu"

Nam najbardziej przydała się karta "Campania 3 giorni" za 32 euro od osoby. Uprawnia do bezpłatnego wejścia do dwóch obiektów kultury (można wybrać np. park archeologiczny Pompejów, a do tego Herkulanum albo Muzeum Archeologiczne w Neapolu). Co więcej, karta daje zniżkę na kolejne atrakcje turystyczne z listy i w ciągu trzech dni można na niej podróżować za darmo autobusami, pociągami, metrem i kolejką linową funicular w Neapolu i w regionie. A więc linią Circumvesuviana także pojedziecie za darmo do Ercolano, Pompejów czy też w pobliże Wybrzeża Amalfitańskiego.