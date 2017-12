W górach II stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy GOPR i TOPR ostrzegają turystów

W Bieszczadach, Tatrach, ale też w Beskidach i na Babiej Górze istnieje zagrożenie wystąpienia lawin. Ratownicy apelują do turystów, którzy w święta planują wycieczki w góry, aby jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję.

Z kolei ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do niedoświadczonych turystów, aby jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję dotyczącą wycieczek w góry w najbliższym czasie. Przykładowo w Tatrach wszystkie stoki są zaśnieżone i w wielu miejscach można je pokonać tylko wąskim wydeptanym szlakiem. Groźniej jest na podejściach, gdzie istnieje zagrożenie zasypania przez lawinę.

Ratownicy informują, że na sobotę 23 grudnia i samą wigilię w Tatrach mają być intensywne opady śniegu oraz silny wiatr. Oznacza to, że zagrożenie lawinami może wzrosnąć do III kategorii. Taka sama sytuacja może wystąpić w Beskidach, Bieszczadach i na Babiej Górze. GOPR oraz TOPR apelują do osób, które ostrzeżeń wybiorą się na wędrówkę w góry, aby zabrały ze sobą raki, czekan, łopatkę i "plecak lawinowy".