W Iraku nosiła chustę. W Polsce zobaczyła, co na niej było

Kobieta w drugiej części krótkiego nagrania rozłożyła chustę i pokazała wzór. Była to... naga postać. "Zobaczyłam dopiero dzisiaj, jak robiłam pranie" - napisała. Wiele osób nie wierzy jednak, że influencerka nie zorientowała się wcześniej, chociażby przy zakładaniu jej lub zakupie. Pozostali śmieją się do łez z jej historii.

Pod wideo, które stało się hitem Instagrama, pojawiła się masa komentarzy. "Przechytrzyłaś system", "W Iraku mogłaś za to zostać ukamieniowana lub ścięta toporem", "I to się nazywa ekstremalne zwiedzanie" - śmieją się internauci we wpisach pod nagraniem. "Jakim cudem miałaś chustę, nie znając jej wzoru? To wręcz niemożliwe" - powątpiewają inni.