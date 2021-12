W różowej kurteczce w Tatry. TOPR poleciał po nieprzygotowaną turystkę

To nie jedyna niebezpieczna sytuacja w tym rejonie w ostaniach dniach. Jak poinformował jeden z internautów, w poniedziałek 27 grudnia na Kasprowym Wierchu doszło do poważnego wypadku. Turystka spadła lub zjechała w kierunku Kotła Gąsienicowego blisko 300 m. "Nieprzytomną TOPR zabrał do szpitala" - czytamy w grupie Tatromaniacy.