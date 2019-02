W Szwecji znaleziono klejnoty królewskie. Leżały w... śmietniku

31 lipca 2018 r. z katedry w Strängnäs skradziono klejnoty królewskie, których wartość oszacowano na ok. 26,8 mln zł. Szwedzka policja podała, że zostały odnalezione przez nocnego stróża w kontenerze na śmieci w miejscowości Åkersberga na północ od Sztokholmu.



We wtorek w mieście Eskilstuna miał zakończyć się proces mężczyzny. Został on jednak przerwany. Okazało się, że w miejscowości Åkersberga na północ od Sztokholmu stróż nocny znalazł skarby w kontenerze na śmieci. "Wszystko wskazuje na to, że odnaleziono klejnoty królewskie, skradzione latem 2018 r. z katedry w Strängnäs" - podała szwedzka policja. Po czym dodała w komunikacie: "Trwają intensywne prace, mające potwierdzić autentyczność znalezionych przedmiotów". Prokurator chce wznowić postępowanie w tej sprawie.