W Tatrach obudziły się niedźwiedzie. Powodem sylwestrowe hałasy czy odwilż?

- Nie wiemy, czy obudziły je hałasy, czy też obudził je deszcz, bo jak naleje się woda do gawry, to na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, więc to również mógł być powód opuszczenia gawry - tłumaczy pracownik TPN i dodaje, że jak jest ciepło, niedźwiedzie również czasem podejmują żerowanie.