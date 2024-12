W tym miejscu zmysły szaleją. "Tylu złudzeń nie miałam nigdy w życiu"

Magiczną podróż do świata nietypowych zagadek i zniekształceń poznawczych oferuje Muzeum Iluzji, Nauki i Sztuki przy ulicy Woźnej 20 w Poznaniu, które jest otwarte od wtorku do niedzieli od godz. 10 do godz. 19. W niewielkich pomieszczeniach zgromadzono wiele atrakcji. Tu zabawa łączy się z nauką, a ciekawostki są opowiadane przez prawdziwych pasjonatów. I co ważne, każdego "eksponatu" można – a nawet trzeba – dotknąć.