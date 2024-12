Wioska św. Mikołaja w Polsce. Nie musisz jechać do Rovaniemi

Mazurski konsulat św. Mikołaja mieści się w kętrzyńskim starym młynie , co tworzy wyjątkowy klimat tego miejsca. Właśnie w Kętrzynie firma Doroszko produkowała jeszcze kilka lat temu znane na całym świecie bombki choinkowe. Obecnie wytwarza bombki tradycyjną metodą do własnego sklepu i na zamówienia.

W odpowiednio stylizowanej chacie znaleźć można wszystko, co jest związane ze świętami Bożego Narodzenia. Przede wszystkim tysiące bombek w różnych kształtach i kolorach.

Jak powiedział PAP prowadzący konsulat i wcielający się w rolę elfa Tadeusz Doroszko, choć placówka przyjmuje odwiedzających cały rok, to w adwencie, okresie oczekiwania na Boże Narodzenie, ruch jest tam największy . Św. Mikołaj, jego żona oraz elfy uwijają się, by każdy z odwiedzających mógł poczuć, że święta są tuż-tuż.

- Główną atrakcją są warsztaty bombkowe. Każdy może wydmuchać własną szklaną bombkę, a w mikołajowym laboratorium do srebrzenia i lakierowania można ją ozdobić własnoręcznie, zamontować kapsel z końcówką na pętelkę do zawieszenia na własnej choince - podkreślił Doroszko.

Na mieszczącej się w konsulacie wystawie pod nazwą Muzeum Bombek Choinkowych zgromadzono ich tysiące. Bombki mają różne kształty i kolory. Są prezentowane tematycznie. Są bombki m.in. z serii kocia opera, halloween, podwodny świat, z baletu "Dziadek do Orzechów", prezentujące różne kraje czy miasta. Takie bombki firma Tadeusza Doroszki rozsyłała na cały świat.

W bombkowym miasteczku św. Mikołaja w świątecznej atmosferze dzieci i dorośli mogą napisać listy do Mikołaja z prośbami o konkretne prezenty. Listy trafiają do skrzynek na listy. Elfy zapewniają, że Mikołaj postara się dotrzeć z prezentami do wszystkich.