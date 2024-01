Wagony metra sprzed 50 lat. Mieszkańcy Budapesztu boją się o życie

Wymiana wagonów bądź renowacja tamtejszego metra to dla miasta spory wydatek. Koszty zamówienia nowych wagonów szacowane są nawet na ok. 50 mld ft (572 mln zł). Jak podkreśla Biro, "wąski przekrój tunelu oznacza, że można kupić tylko wagony zbudowane na zamówienie", co oznacza wysokie koszty.