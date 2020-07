Wakacje 2020. Do Gdańska wrócił "wisielec"

Do Gdańskapowrócił "wisielec". Utrzymanie się 2 minut na drążku, zawieszonym na metalowej ramie to z pozoru łatwa do pokonania trudność. Za dzieciaka wisiało się na trzepakach, a dziś regularnie uczęszcza się na siłownię. Nadarza się zatem idealna okazja, by popisać się siłą mięśni.