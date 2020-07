Wakacje 2020. Energylandia otwiera strefę Water Park

W największym parku rozrywki w Polsce została udostępniona nowa zjeżdżalnia o nazwie Twister. Jest wysoka na 15 metrów i rozciąga się z niej widok na całą Energylandię. Goście muszą pokonać ok. 100 m pełnej zakrętów trasy i ogromny lej, zanim dotrą do celu. Jak przekonują przedstawiciele parku – nie ma co się obawiać, miękkie "lądowanie" w rzece gwarantowane.