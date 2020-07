Wakacje 2020. Francja otwiera granice

Francja - otwarcie granic

W przypadku krajów wymagających kwarantanny dla francuskich podróżnych, stosuje się zasadę wzajemności (Wielka Brytania i Hiszpania). Podróżując do Francji nie musimy posiadać wyników testu na obecność koronawirusa. Obywatele innych państw, w tym Polacy, mogą przekraczać granicę z Francją zarówno lądową, jak i podróżować samolotem.

Podróż do Francji - zasady

Turyści przyjeżdżający do Francji muszą stosować się do zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim do zachowania dystansu i noszenia maseczki ochronnej w miejscach publicznych, w szczególności w środkach transportu.