Wakacje 2020. Koronawirus w Chorwacji. Sytuacja jest niepokojąca

Poziom zachorowań na COVID-19 w Chorwacji w ostatnich dniach wzrasta bardzo szybko. Jak podaje niemiecki MSZ, w regionach szybenicko-knińskim oraz splicko-dalmatyńskim notuje się na przestrzeni tygodnia ponad 50 zachorowań na 100 tys. mieszkańców. Dlatego zdecydowano, by uznać je za tereny ryzyka epidemicznego.

Wakacje w Chorwacji - testy i kwarantanna

Co konkretnie oznacza uznanie tych regionów za tereny ryzyka? Jak tłumaczy "Gazeta Wyborcza", osoby wracające z okolic Szybeniku i Splitu do Niemiec muszą obowiązkowo poddać się testowi na obecność koronawirusa, a do momentu otrzymania wyniku, będą pozostawać w domowej kwarantannie.