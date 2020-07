Wakacje 2020. LOT wznawia rejsy do Ameryki Północnej i Azji

LOT długo zwlekał z informacją o starcie połączeń międzynarodowych. W końcu, 1 lipca wyleciały pierwsze samoloty do Berlina, Amsterdamu, Dusseldorfu, Barcelony, Pragi, Budapesztu, Wilna, Kijowa, Dubrownika i Splitu. Ale w siatce połączeń polskiego przewoźnika jest znacznie więcej miast.

Wakacje 2020 - nowe połączenia od PLL LOT

Od 3 lipca ruszają letnie połączenia #LOTnaWakacje, a pasażerowie mogą zacząć planować podróże także poza Europę. Przewoźnik zabierze pasażerów do Ameryki Północnej i Azji. Na liście są:

- Toronto - od trzech do siedmiu razy w tygodniu od 1 lipca;

- Seulu - od dwóch do pięciu razy w tygodniu od 3 lipca;- Tokio na lotnisko w Naricie - od dwóch do trzech razy w tygodniu od 3 lipca.

Zobacz też: Ruszyły loty międzynarodowe z Polski. Byliśmy na lotnisku w Gdańsku

- Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, z tygodnia na tydzień rozwijamy siatkę połączeń, uzupełniając wznowione rejsy krajowe i międzynarodowe popularnymi kierunkami wakacyjnymi, a teraz także rejsami dalekodystansowymi. Pierwsze dane dotyczące sprzedaży pokazują, że Polacy chcą korzystać z urlopu i chętnie spędzą go za granicą – mówi Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT. - W ciągu tygodnia od rozpoczęcia #LOTnaWakacje, największej letniej akcji w historii PLL LOT, sprzedaliśmy ponad 130 tysięcy miejsc pasażerom indywidualnym i touroperatorom. Wiele samolotów zostało już wypełnionych, planujemy zwiększenie częstotliwości wybranych tras. Jednocześnie duże zainteresowanie wzbudzają nowe połączenia, których do tej pory nie oferowaliśmy z Warszawy

Rozkład rejsów międzynarodowych LOT-u na lipiec i sierpień obejmie obecnie ponad 70 kierunków. Pełna siatka ok. 250 rejsów tygodniowo dostępna jest z Lotniska Chopina w Warszawie.

Co ważne, od lipca do rozkładu powrócą także cztery połączenia krótkodystansowe do Wielkiej Brytanii, Albanii, Czarnogóry i na Ukrainę: