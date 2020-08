Wakacje 2020. Najwyższy wskaźnik zachorowań na COVID-19 w Polsce. Nad Bałtykiem tłumy

- Do tej pory było w miarę spokojnie. Dziś jest armagedon, bo w końcu od rana świeci słońce. To pierwszy upalny dzień od tygodnia. Efekt jak na zdjęciach. Początkowo ludzie pilnowali odstępów między parawanami, ale teraz już zaczął się "tetris" - pisze nam pani Ewa, mieszkanka Warszawy. - W weekend ma być 26 st. C, więc można spodziewać się walki o miejsce na plaży - informuje nas.