Wakacje 2020. Parkingi nad Morskim Okiem. Problemy ze znalezieniem wolnych miejsc

Od tego sezonu wszystkie miejsca parkingowe położone przy początkowym odcinku szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, należy rezerwować wcześniej. Niestety turystów nie zadowoli informacja, że zainteresowanie jest często tak duże, że nie można "zaklepać" miejsca nawet z 24-godzinnym wyprzedzeniem, o czym przedstawiciele TPN-u informują na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Do dyspozycji na obu parkingach jest 800 miejsc. Ci, którym uda się dokonać rezerwacji on-line, mają pewność, że będą mieli, gdzie pozostawić swoje pojazdy. Pozostali turyści, którzy nie dokonają wcześniejszych rezerwacji na tych parkingach, mogą skorzystać z innych położonych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska i na przykład dojechać busem. O nowej formule i jej zasadach na Facebooku przypomniał Tatrzański Park Narodowy.

Bilety parkingowe z rezerwacją miejsca na parkingach Palenica Białczańska oraz Łysa Polana można kupić przez internet poprzez stronę internetową TPN, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Koszt to 30 zł. Gdy pogoda dopisuje, to praktycznie każdego dnia bilety są wyprzedane. Jak piszą internauci pod postem TPN, w popołudniu była zarezerwowana większość miejsc na czwartek.