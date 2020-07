Wakacje 2020. Jak zaplanować wyjazd do sanatorium?

Już wiadomo, że seniorzy na pewno nie dostaną pieniędzy z bonu turystycznego 500 plus. Ale jest forma wyjazdowa, z której mogą korzystać przez cały rok za niewielkie pieniądze. Sprawdzamy, gdzie można wyjechać do sanatorium w Polsce, ile to kosztuje i jakie są warunki wyjazdowe w dobie pandemii.

Choć przez ostatnie miesiące mogliśmy odnieść wrażenie, że jedyną bolączką z jaką dziś się zmagamy jest wirus z Chin, to inne choroby i dolegliwości niestety nie zniknęły z powierzchni Ziemi. Co więcej, pacjenci cierpiący na inne schorzenia często mieli utrudniony dostęp do potrzebnych im usług medycznych. Na pewien czas swoją działalność zawiesiły lub ograniczyły m.in sanatoria. Na szczęście już działają, jednak z pewnymi obostrzeniami.

Sanatorium - gdzie wyjechać?

Gdzie w Polsce są najlepsze sanatoria? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego z jakim problemem medycznym się zmagamy. Poszczególne ośrodki mają bowiem konkretne specjalizacje. Kuracjusze mają jednak swoich faworytów. W końcu dla wielu pacjentów wyjazd do sanatorium to nie tylko pobyt w ośrodku leczniczym, ale także wizyty w pijalniach wód czy spacery po okolicznych atrakcjach.

Ciechocinek

Wśród najczęściej wymienianych topowych uzdrowisk zwykle pojawia się Ciechocinek na Kujawach.

123RF, Wojciech Balsewicz Ciechocinek

Znajdują się tu szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód mineralnych czy warzelnia soli. W Ciechocinku kuracjusze leczą przeważnie choroby dróg oddechowych, reumatyzm, choroby związane z układem krążenia, panie leczą tu chętnie dolegliwości kobiece.

Ustroń

Kolejnym popularnym uzdrowiskiem jest Ustroń w województwie śląskim. To tutaj w XIX w. odkryto właściwości lecznicze wody ogrzewanej bogatym w związki siarki żużlem wielkopiecowym. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych spowodowało to popularyzację Ustronia jako miejscowości uzdrowiskowej. Dziś do tutejszych sanatoriów trafiają osoby z chorobami układu oddechowego, serca, dolegliwościami neurologicznymi oraz reumatologicznymi.

Busko-Zdrój

Z kolei w Busku-Zdroju (województwo świętokrzyskie) największe bogactwa to lecznicze wody siarczkowe oraz solanki jodkowe i borowina. Leczą się tutaj kuracjusze, którzy mają reumatyzm, choroby skóry czy stany pourazowe układu kostno-mięśniowego.

Szczawnica

W położonej na pograniczu Beskidów Zachodnich i Pienin Szczawnicy (województwo małopolskie) dba się o osoby z chorobami krążenia, serca, dróg oddechowych, chorym układem pokarmowym i moczowym oraz ze stanami alergicznymi. Swoją popularność miejscowość z sanatoriami zawdzięcza pięknym widokom i wodom mineralnym o leczniczych właściwościach. Szczawnica leży w pobliżu rzeki Dunajec, a dokładnie w dolinie potoku Grajcarka - dopływu Dunajca.

123RF, Paweł Kaźmierczak Szczawnica

Krynica-Zdrój

Leżąca niedaleko granicy ze Słowacją Krynica-Zdrój to nie tylko jedno z najpopularniejszych w Polsce miast sanatoryjnych, ale też cel wyjazdów turystycznych. Masowo przyjeżdżają tu zarówno kuracjusze kierowani do uzdrowiska przez lekarzy, jak i osoby, które same chcą poprawić swoją kondycję psychofizyczną. Najczęściej do Krynicy-Zdroju przyjeżdżają pacjenci cierpiący na choroby układu nerwowego, górnych dróg oddechowych, reumatologiczne, trawienne czy cukrzycę.

Kołobrzeg

Na brak piękna natury nie będziemy też narzekać w Kołobrzegu, który zachęca kuracjuszy nadmorskim klimatem oraz znakomitą bazą sanatoryjną. Leczy się tu choroby układu oddechowego, związane z układem krążenia, stany zaniżonej odporności oraz pourazowe.

Nałęczów

Choroby związane z układem nerwowym, depresję, stany pourazowe czy choroby serca można leczyć natomiast w Nałęczowie, gdzie też nie brakuje sanatoriów. Miejscowość charakteryzuje specyficzny leczniczy mikroklimat, który sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego. Jego atutem jest też jego lokalizacja w niedalekiej odległości od Warszawy i blisko Lublina.

Sanatorium - test na koronawirusa

Lista popularnych sanatoriów jest oczywiście znacznie dłuższa. Ale dziś dla wielu pacjentów ważniejsze od tego dokąd jadą, jest fakt, że w ogóle mogą skorzystać z tej formy terapii.

Uzdrowiska wznowiły swoją działalność dopiero od połowy czerwca 2020 r. Przyjechać do sanatorium mogą ci pacjenci, którzy oczekiwali w kolejce na leczenie uzdrowiskowe oraz osoby, które musiały przerwać leczenie z powodu pandemii.

Każdy, kto ma skierowanie i zechce wyjechać do sanatorium, na sześć dni przed rozpoczęciem kuracji, będzie musiał zrobić test na koronawirusa. Podstawą do jego wykonania jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Za pobranie wymazu i wykonanie testu we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby wykonać badanie kuracjusz musi odwiedzić mobilny punkt pobrań (drive&go - thru), zabierając ze sobą skierowanie i dowód osobisty. Badanie trwa chwilę, jest bezbolesne, a wynik otrzymamy telefonicznie. Potwierdza to pani Hania z Gdańska, która właśnie wyjechała do uzdrowiska.

- Na wynik czekałam w napięciu i jeszcze się zestresowałam, bo pani, która przekazywała mi go przez telefon powiedziała, że jest pozytywny. Chodziło jej o to, że ma dobre wieści, a nie że jestem zakażona, ale ja w pierwszej chwili po prostu zamarłam z przerażenia - opowiada ze śmiechem kuracjuszka.

Sanatorium - obostrzenia

Jak funkcjonować w sanatorium w czasie pandemii koronawirusa? Raczej nie warto się nastawiać na bogate życie towarzyskie. Zasada zachowania dystansu społecznego nadal obowiązuje i pobyt w sanatorium nie zwalnia z jej przestrzegania. W lecznicy nie unikniemy też noszenia maseczek - chyba, że mamy przeciwwskazania medyczne. Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy obowiązuje na terenie całego obiektu. Możemy je zdjąć tylko podczas posiłków i niektórych zabiegów. Należy też przestrzegać dwumetrowego odstępu od innych osób, regularnie myć i dezynfekować ręce.

123RF, fstockluk Kołobrzeg

Osoby odpowiedzialne za organizację turnusu, muszą zadbać, aby liczba kuracjuszy przebywających w budynku umożliwiała zapewnienie dystansu społecznego podczas całego pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. W jednym pokoju wieloosobowym nie powinny być więcej niż cztery osoby przy zachowaniu minimum 4 m kw. powierzchni noclegowej na osobę. Zwykle jednak obłożenie jest znacznie mniejsze.

Osoby, u których wywiad lekarski wykazał duże obniżenie odporności, powinny być zakwaterowane z możliwie najmniejszą liczbą współlokatorów lub jeśli to możliwe - indywidualnie, bo w tym przypadku wskazany jest oddzielny węzeł sanitarny.

Wiele zakładów stara się wprowadzić tą zasadę u wszystkich pacjentów. Pani Hanna do tej pory zawsze mieszkała w pokoju dwuosobowym. W tym roku ma cały pokój tylko dla siebie.

- Na moim turnusie pacjenci są zakwaterowani pojedynczo, żeby do minimum ograniczyć ryzyko zarażenia - relacjonuje pacjentka i dodaje.

Skierowanie do sanatorium

Skierowanie na leczenie w sanatorium wystawia lekarz NFZ, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta i uwzględniając wskazania lub przeciwwskazania oraz ewentualny wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Takie skierowanie należy wysłać do oddziału wojewódzkiego NFZ w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

Sanatorium - ile kosztuje?

Każdy pacjent sanatorium uzdrowiskowego, odwiedzający je w ramach NFZ, ponosi częściowy koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju, a także od okresu, w którym do sanatorium jedzie. Mniej płaci się w terminie od 1 października do 30 kwietnia, więcej od 1 maja do 30 września. Kuracjusz musi liczyć się z kosztami zakwaterowania, które wahają się od 10 do 35 zł za dobę, a stawki określone są przez ministra zdrowia. Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa natomiast kosztów przejazdu, opłaty klimatycznej czy kosztów zabiegów niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Nie zapłaci też za pobyt opiekuna pacjenta.

123RF, Wojciech Balsewicz Ciechocinek

Na sanatorium w ramach skierowania NFZ trzeba czekać od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Można też jechać do niego prywatnie, ale wówczas za pobyt trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Koszt zależy od oferty sanatorium, długości pobytu, standardu pokoju i czasu, w którym się wybierzemy. Wówczas przeciętnie opłata waha się od 150 do 250 zł za dobę. W cenie tej kuracjusz ma zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi, konsultacje lekarskie i opiekę pielęgniarską oraz dostęp do strefy basenów.