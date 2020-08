Wakacje 2020. Tłumy turystów na plaży w brytyjskim miasteczku Weymouth

Położone nad ujściem rzeki Wey do kanału La Manche miasteczko Weymouth od lat cieszy się popularnością w Wielkiej Brytanii, ale zaistniało w świadomości turystów z różnych części kraju dzięki olimpiadzie w Londynie w 2012 r. Odbywały się tam wszystkie zawody żeglarskie.

Turystów przyciągają do kurortu nie tylko gregoriańska architektura czy atrakcyjne – jak na Wielką Brytanię – plaże, ale także dobra baza hotelowa, mnóstwo pubów, kafejek, sielska atmosfera czy imponujący widok z zatoki Weymouth na Wybrzeże Jurajskie. Ponadto Weymouth jest ważnym węzłem kolejowym, posiadającym bezpośrednie i częste połączenia z Londynem. Nic dziwnego, że wiele osób korzysta z możliwości komfortowego dotarcia pociągiem nad wybrzeże.

Powodów, dla których Weymouth stał się jednym z wakacyjnych hitów lata 2020 w Wielkiej Brytanii, jest kilka. Pierwszy to sprzyjająca pogoda w tej części Europy w ostatnich tygodniach. Kiedy temperatura np. w Londynie wynosiła ok. 30 st. C., wielu mieszkańców liczącej 9 mln mieszkańców stolicy wsiadało w pociąg, samochód lub autobus i ruszało nad morze. Oczywiście sporą część turystów stanowiły osoby mieszkające w pobliżu Weymouth.