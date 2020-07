Wakacje 2020. Unia Europejska zaktualizowała listę krajów, z których można bezpiecznie podróżować

Zaktualizowano listę krajów, z których dopuszcza się podróże do Unii Europejskiej. Zdanie Rady nie jest jednak wiążące. To jedynie rekomendacja, bo to władze państw członkowskich odpowiadają za otwieranie i zamykanie granic.

Europa otworzyła się na kolejne kraje (123RF, lightfieldstudios)