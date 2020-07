Wakacje 2020. Wietnam. Przez koronawirusa ewakuowano 80 tys. ludzi w jednym z miast

Jednak Wietnam – w przeciwieństwie do wielu innych krajów – nie chce za wszelką cenę sprowadzać urlopowiczów, mimo że to właśnie dzięki nim w dużym stopniu jest zasilany budżet państwa. Wietnamczycy mówią wprost, że największym priorytetem jest dla nich zwalczenie wirusa. Dlatego gdy pod koniec lipca odnotowano 3 przypadki osób zarażonych koronawirusem, postanowiono ewakuować sporą część miasta – łącznie ok. 80 tys. osób. Ma to pomóc ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się COVID-19.