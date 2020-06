Wakacje 2020. Wizz Air wznawia połączenia lotnicze z Gdańska

Wizz Air z Gdańska

"Po ogłoszeniu decyzji polskiego rządu Wizz Air poinformował, że zamierza wznowić prawie wszystkie połączenia z Gdańska, które obsługiwał przed epidemią koronawirusa. Już w środę 17 czerwca samoloty węgierskiego przewoźnika mają polecieć na trasach z Gdańska do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Finlandii" - czytamy w komunikacie prasowym portu lotniczego w Gdańsku. - "Następnego dnia, 18 czerwca do Holandii i na Islandię, a 20 czerwca do Francji (...) Od lipca Wizz Air będzie latał z Gdańska do Włoch, Danii i Hiszpanii".