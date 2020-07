Wakacje 2020. Zakynthos. Polka z koronawirusem przebywa na kwarantannie

Polacy ruszyli na Zakynthos, jak tylko stało się to możliwe. - Miałam obawy związane z wyjazdem. Tak naprawdę ludzie się nawzajem nakręcają. Słyszałam różne rzeczy – że będę musiała przechodzić kwarantannę albo dojadę na miejsce i całe wakacje spędzę w hotelu. Postanowiłam, że nie będę słuchać innych. Pojadę, zobaczę i sprawdzę. Cieszę się, że tak zrobiłam, naprawdę było warto – powiedziała w rozmowie z Magazynem Wakacje.pl pani Kluadia, która – jako jedna z pierwszych turystek – spędziła tegoroczne wakacje na Zakynthos.

Wakacje w Grecji

Od 1 lipca podróżni wybierający się do Grecji co najmniej na 24 godziny przed wylotem muszą wypełnić formularz Passenger Locator Form i uzyskać specjalny kod QR. Po przylocie na Zakynthos turystom mierzona jest temperatura, a testom na koronawirusa poddawanych jest 250 osób dziennie. Na podstawie kdu QR, algorytm oraz lekarz i policja obecni na lotnisku typują część osób do przeprowadzenia testu.