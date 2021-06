Wakacje 2021. Chorwacja pusta jak po wojnie

Darek Dąbrowski: To jest przepaść. W zeszłym roku we wrześniu, już podczas pandemii spadek był ogromny. Porównując obecny okres, nawet do września to nadal jest przepaść. Turystów jest naprawdę garstka. Podróżowanie można teraz porównać do tego z lat 94-96, z okresu po wojnie, gdy Chorwacja odradzała się ze zniszczeń wojennych i tak naprawdę nikt tam nie podróżował. Hotele i restauracje świecą pustkami. W wielu miejscach zabytkowych, jak Stare Miasto w Splicie, można być prawie samemu.