Wakacje 2021. Gdzie wypoczywać tanio? Sprawdzamy ceny noclegów

Od czego zależy cena noclegu?

WIDEO: Szczepienia dzieci w wakacje. Dr Sutkowski komentuje

Morze, góry czy Mazury – gdzie się bardziej opłaca?

Każdego roku słychać głosy, że wczasy nad polskim morzem są droższe niż all inclusive za granicą. Tymczasem, według informacji Nocowanie.pl, średnie ceny noclegów w nadmorskich kurortach mogą zaskakiwać - i to pozytywnie. W Sarbinowie, miejscowości będącej tegorocznym wakacyjnym hitem, zapłacimy średnio 44 zł za osobę. Trochę drożej jest we Władysławowie i Kołobrzegu - odpowiednio 49 zł oraz 50 zł. Wśród popularnych nadmorskich kierunków najdroższa wydaje się Łeba. Średni kosz noclegu dla jednej osoby to 57 zł.