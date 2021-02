WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 2 wakacje 2021urlop Ilona Raczyńska Dzisiaj, 15-02-2021 12:34 Wakacje 2021. "Możemy spędzać urlop tak jak lubimy" Polacy marzą o wakacjach 2021, ale zanim zarezerwują konkretną wycieczkę, potrafią zalać biuro podróży masą pytań. Co zmieni się w hotelach, czy będzie można nakładać jedzenie samemu i jakie będą odstępy pomiędzy leżakami? To tylko niektóre z pytań, jakie zadają. - W dalszym ciągu możemy spędzać urlop tak jak lubimy - mówi Anna Podpora z portalu Wakacje.pl. Share Urlop w ciepłych krajach to marzenie wielu Polaków Źródło: Getty Images Nie ma wątpliwości, że ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczne wakacje będą inne. Ale to wcale nie oznacza, że muszą być gorsze. - W dalszym ciągu możemy spędzać urlop tak jak lubimy. Jeśli do tej pory ktoś wyjeżdżał z dziećmi do dużych hoteli, ze zjeżdżalniami, z atrakcjami dla najmłodszych i z wyżywieniem all inclusive, dalej ma taki wypoczynek w zasięgu ręki. Jeśli ktoś wolał pojechać do mniejszych miejscowości czy w bardziej egzotyczne regiony, tylko we dwoje, by trochę więcej pozwiedzać i poznać okolice, to takie oferty też są dostępne – mówi Anna Podpora, kierownik działu produktu Wakacje.pl. Wakacje 2021 - jakie kierunki są w ofercie? To, dokąd polecimy w wakacje 2021 będzie oczywiście uzależnione od bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Na pewno należy liczyć się z tym, że w niektórych krajach będą obowiązywać miejscowe ograniczenia dotyczące zasad wjazdu. Czasem będzie to konieczność wykonania testu na COVID-19 przed przylotem do danego kraju, wykonania testu po przylocie, wypełnienia stosownych dokumentów czy zadeklarowania, że nie mieliśmy kontaktu z osobami chorymi. Turyści są gotowi na urlop z nietypowymi zasadami i już rezerwują wakacje 2021. - Do tej pory uwielbialiśmy podróżować do krajów basenu Morza Śródziemnego i krajów Północnej Afryki i dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te miejsca są czynne i dostępne. W wakacje zawsze topowymi kierunkami były Grecja, Turcja, Egipt, ale też Tunezja, Bułgaria, Hiszpania – to wszystko jest obecnie w ofercie biur podróży – mówi Anna Podpora. Getty Images, Evgenij Selivanov , EyeEm Plaża w Tunezji Źródło: Getty Images, Evgenij Selivanov , EyeEm Co ważne, w tym roku nie ma jeszcze decyzji biur podróży w zakresie uruchomienia połączeń czarterowych na kierunki egzotyczne latem. - Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy np. taki Zanzibar, który jest hitem zimy, czy Dominikana będą dostępne z przelotem bezpośrednim, czarterowym, czy raczej będzie konieczna przesiadka - dodaje Anna Podpora. Są też złe wieści. Z chętnie wybieranych w latach ubiegłych kierunków turystycznych, ze względu na obostrzenia mocno ograniczone, są trzy destynacje: Tajlandia, Sri Lanka, Indie. Wakacje 2021 - obostrzenia w podróży Niezależnie jednak od tego, gdzie się wybierzemy, trzeba pamiętać, że wiele zmieniło się m.in. w sposobie podróżowania. Klienci serwisu często pytają o to, jak przygotować się do lotu. Zasady nie zmieniły się od ubiegłego roku. Trzeba pamiętać, że na lotnisku i w samolocie należy zasłaniać usta i nos. Co ważne, nie ma ograniczeń związanych z obłożeniem miejsc w samolocie (wszystkie mogą być zajęte). Warto dodać, że jeśli w trakcie podróży poruszać będziemy się autokarem, to w tego typu pojazdach część miejsc jest wykluczona, więc zapewniony jest większy dystans między pasażerami. - Są to zasady stosowane zarówno podczas wycieczek fakultatywnych, transferów z lotnisk, jak i wycieczek objazdowych - informuje ekspertka Wakacje.pl. Wakacje 2021 - obostrzenia w hotelach Jak wyglądają zasady dotyczące sprzątania pokojów, wyżywienia czy kontaktów z obsługą? Takie pytania często padają podczas rezerwacji wycieczek. O to pytali też internauci podczas sesji pytań i odpowiedzi przeprowadzonej na facebookowym profilu portalu Wakacje.pl. Jak dowiadujemy się u ekspertów portalu, pokoje hotelowe są jeszcze staranniej niż do tej pory przygotowywane na przyjazd gościa. - Są wręcz dezynfekowane w całości, ale druga sprawa to kwestia sprzątania. Jeśli do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że wychodziliśmy po śniadaniu na plażę, a w ciągu dnia obsługa przychodziła, sprzątała nasz pokój, to w tej chwili to się dzieje na życzenie gościa - wyjaśnia Klaudyna Fudala, rzeczniczka prasowa portalu Wakacje.pl. - Nie ma sytuacji, w której obsługa hotelu wchodzi do pokoju bez naszej wiedzy i bez naszego zapotrzebowania. Jeżeli sobie zażyczymy, to sprzątanie się odbędzie, ale trzeba o tym wcześniej poinformować obsługę. Najważniejsza zmiana dla klientów, którzy przyzwyczaili się do opcji all inclusive i nakładania sobie jedzenia "do bólu", jest taka, że teraz nie ma już typowych szwedzkich stołów. - Część klientów była zaniepokojona, że nie będzie można – tak jak do tej pory się przyzwyczaili – wszystkiego sobie po trochu nałożyć i spróbować. Uspokajamy, jak najbardziej można. Różnica jest jedynie taka, że to personel nakłada posiłki. Dalej obowiązuje formuła all inclusive, jest bufet, jest szeroki wybór dań i nadal możemy z tego korzystać do woli – mówi Anna Podpora. Getty Images W restauracjach hotelowych obowiązują obostrzenia (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Getty Images Co ciekawe, niektóre hotele poszły w bardzo innowacyjne rozwiązania i zamawianie posiłków odbywa się w nich poprzez specjalne tablety i aplikacje. - Nie stoimy w kolejce, nie przeciskamy się pomiędzy innymi gośćmi. Siadamy przy stoliku, dostajemy specjalny tablet lub mamy aplikację na telefonie. Widzimy zdjęcia potraw, jakie są do wyboru, i zamawiamy – tak naprawdę bez kontaktu z obsługą - wyjaśnia Klaudyna Fudala. - Nawet zamawianie drinków przy basenie może się odbywać przez aplikację. Klienci biur podróży często zastanawiają się, co z miejscami nad basenem czy w restauracjach. Fakt jest taki, że w większości obiektów zwiększone są przestrzenie pomiędzy leżakami na plaży, nad basenem czy przy stolikami w restauracjach. - Limity w hotelu powodują, że nie musimy się martwić, czy będzie dla nas leżak. A jeśli ktoś wcześniej miał zastrzeżenia, że jest za dużo leżaków na plaży lub, że są za blisko siebie, to ten problem się rozwiązuje - dodaje Fudala. Wakacje 2021 - wycieczki skrojone na miarę wymagań Dla wielu klientów bardzo ważne jest to, czy odbywają się wycieczki fakultatywne. - Wszystko zależy od reżimu sanitarnego w danym kraju - odpowiada Klaudyna Fudala. - Jeśli np. gdzieś nie są czynne muzea, to ze względu na tego rodzaju ograniczenie w danym kraju wycieczka do takiego miejsca nie będzie mogła się odbyć. Natomiast same wycieczki fakultatywne są, ale oczywiście przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, np. ograniczonej liczby pasażerów w autokarze, liczby miejsc w muzeum, dezynfekcji. Tak samo wycieczki objazdowe – biura podróży mają je w swojej ofercie na lato 2021, więc jeśli ktoś lubi taką formę wypoczynku, jak najbardziej będzie mógł taki wyjazd zarezerwować. Kluadyna Fudala podkreśla, że choć w wielu miejscach obowiązuje reżim sanitarny, to osoby, które lubią zwiedzać, mają teraz ciekawe możliwości, których nie było przed pandemią. - Jeżeli są atrakcje, które zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem turystów i do których było trudno się dostać albo na przykład trudno było zrobić naprawdę dobre zdjęcie, to teraz takie zwiedzanie – ze względu na limity miejsc – jest dobrym momentem na tego typu wyprawę - dodaje. Co ciekawe, bardziej wymagający klienci biur podróży od jakiegoś czasu wykazywali zainteresowanie ofertami indywidualnymi. I te pojawiły się w biurach podróży. - Wychodząc naprzeciw obawom klientów o dystans i kontakty z innymi osobami, powstały oferty dedykowane dla konkretnej pary czy konkretnej rodziny - mówi Klaudyna Fudala. - Możemy sobie zamówić wycieczkę ze zwiedzaniem konkretnej okolicy, czy z konkretną wycieczką fakultatywną, objazdową tylko dla nas. Nie jedziemy w autokarze z grupą 40 osób, ale jesteśmy tylko my z kierowcą.