Wakacje 2021. Nowy park rozrywki pod Łodzią

Mandoria - wstęp

Otwarcie Miasta Przygód Mandoria zaplanowano na 8 lipca o godz. 10. Bilety wstępu do parku można kupić na stronie internetowej. Jednodniowy bilet kosztuje 99 zł za osobę. Dzieci o wzroście do 85 cm mogą do Miasta Przygód wejść za darmo.