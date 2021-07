Wakacje 2021. Problem z parkowaniem na trasie do Morskiego Oka

Na FB zakopiańskiej policji pojawiło się uprzejme przypomnienie: "PRZYPOMINAMY: na drodze od Wierch Porońca do Łysej Polany nastąpiły zmiany w organizacji ruchu. Na tym odcinku drogi W-960 pojawiło się nowe oznakowanie informujące o tym, iż każdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd, nawet, jeżeli został zaparkowany w sposób, który nie powoduje zagrożenia, zostanie odholowany na koszt właściciela. Mandat to tylko początek (100 zł i 1 pkt karny). 400 zł za odholowanie auta do 3.5 t i opłata za parking (30 zł/doba). Jak widać koszty stają się już odczuwalne".