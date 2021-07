Wakacje 2021. Tłumy na włoskich plażach

Włochy - złoty sezon we włoskim regionie Emilia-Romania

Emilia-Romania to najważniejsza kolebka letniej turystyki we Włoszech, odwiedzana co roku przez miliony krajowych i zagranicznych turystów. Kilometry plaż i hotele w Rimini, Riccione, Cervii, Cattolica, a także w rejonie Rawenny są od lat kultowe.