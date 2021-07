Wakacje 2021. Wracają chaos i awantury na lotniskach. "Po prostu chamstwo"

Bagaż podręczny w WizzAirze - jakie wymiary?

Osobom, które podróżują wyłącznie z bagażem podręcznym i po dokonaniu samodzielnej oprawy udają się prosto do gate'u, przypominamy, że akceptowane wymiary bagażu w WizzAirze to: 40 X 30 X 20 cm. Jeżeli nie zmieści się on w metalowym stojaku, należy liczyć się z dodatkową opłatą za przekroczenie rozmiaru bagażu. Jej wysokość to ok. 140 zł.