Wakacje 2021. Węgry kuszą na każdym kroku

- Balaton to miejsce idealne zarówno na wypoczynek, jak i do uprawiania sportów wodnych, przede wszystkim żeglarstwa czy surfingu - dodaje Biernat. - Węgry to jednak nie tylko Balaton, ale również uzdrowiska, m.in. znane z gorących źródeł Hajdúszoboszló czy malowniczy Budapeszt z wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Wzgórzem Zamkowym. Nie zapominajmy też, że to kraj, który słynie z produkcji wina – warto odwiedzić tamtejsze winnice, by spróbować słynnego węgierskiego tokaju.