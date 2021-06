Wakacje 2021. Włosi już mogą korzystać z "zielonego paszportu". Co z turystami?

Na ten moment osoby przyjeżdżające do Włoch z Polski co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione);

przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie COVID-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu.​ Nie muszą go wykonywać jedynie dzieci poniżej drugiego roku życia.