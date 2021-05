Wakacje 2021. Zaskakujące ceny wyjazdów zagranicznych

Turyści mają więc powody do radości. Nie dość, że ceny nie wzrosły, to są tak samo atrakcyjne jak w 2019 roku. Przykładowo za tygodniowy urlop w Grecji w lipcu w dobrze ocenianym 4-gwiazdkowym hotelu zapłacimy ok. 2400 zł od osoby, a w Egipcie i Turcji ok. 2000 zł. Wszystko zależy oczywiście od standardu, infrastruktury i położenia hotelu, w którym będziemy chcieli spędzić wakacje.