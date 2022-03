Co z wakacjami 2022? Turyści są w kropce

Co z wyjazdami z biurem podróży?

- Oferta wyjazdów zagranicznych i krajowych jest dostępna - odwołane zostały wycieczki do Ukrainy i Rosji, a trasy przelotów zostały dostosowane do bieżącej sytuacji - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - W przypadku kierunków w basenie Morza Śródziemnego zmiany są dla klientów niezauważalne, obecnie leci się o ok. 10-15 min. dłużej niż zazwyczaj - tłumaczy,