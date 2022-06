Wakacje 2022. Więcej osób może skorzystać z bonu turystycznego

- Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., także mogą liczyć na bon. Dla przykładu: pani Maria urodziła dziecko w listopadzie i wystąpiła o 500 plus do ZUS w styczniu 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał to świadczenie od listopada i tym samym mama może skorzystać także z bonu turystycznego - wyjaśnia Żebrowski.