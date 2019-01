Wakacje i długie weekendy 2019 r. Jak zmienić 26 dni urlopu w 54 dni podróży

W nowym roku Polacy będą mogli cieszyć się ośmioma długimi weekendami. W 2019 r. podróżni mogą połączyć przerwę wielkanocną z majówką, i biorąc jedynie 7 dni wolnego skorzystać z 16-dniowego urlopu. Koniec grudnia i połączenie przerwy bożonarodzeniowej z noworoczną pozwoli zamienić 7 dni urlopu w 17 dni na wakacje.

Nadchodzący rok będzie naprawdę korzystny dla tych, którzy lubią skorzystać z dodatkowego dnia wolnego, aby wybrać się na city break bądź krótki wypad na wieś. W nowym roku czeka na nich bowiem 8 długich weekendów dzięki korzystnie wypadającym dniom wolnym od pracy. Część z nich nie będzie wymagać nawet drobnego naruszenia puli urlopowej, ponieważ święta wypadają w poniedziałek bądź piątek. To właśnie przypadek Wszystkich Świętych (piątek, 1 listopada) oraz Święta Niepodległości (poniedziałek, 11 listopada). Dla zapalonych podróżników dobrą okazją będą też wypady planowane wokół świąt wypadających w czwartek, które dadzą cztery dni na podróż, zabierając zaledwie jeden dzień urlopu. Jak co roku jest wśród nich Boże Ciało, w tym roku świętowane 20 czerwca, dzięki czemu można być pewnym pięknej pogody idealnej na podróż. Kolejnym świętem, które warto mieć w pamięci jest czwartek 15 sierpnia, czyli święto Matki Boskiej Zielnej oraz Wojska Polskiego. Nie nadszarpując zbytnio urlopu można cieszyć się dłuższą przerwą także w okresie bożonarodzeniowym, ponieważ święta wypadają w środę i czwartek. Zaraz po nich – Nowy Rok obchodzony we wtorek (tylko poniedziałek dzieli od czterodniowego pożegnania starego roku). Jednak to najprawdopodobniej majówka będzie hitem wśród podróżnych (środa, 1 maja oraz piątek, 3 maja) – zaledwie jeden dzień dzieli od pięciu dni na podróż, a trzy – od 9-dniowego wyjazdu.