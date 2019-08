Wakacje na Krecie pełne rozczarowań. "Myślałem, że cofnąłem się o 40 lat"

Zapłacili 23 tys. zł za dwa tygodnie wakacji w 4,5-gwiazdkowym hotelu na Krecie. Mieli spędzić ten czas w pokojach o standardzie superior, a mieli wrażenie, że cofnęli się w czasie o 40 lat. Swoim doświadczeniem podzielili się z nami przez formularz #dziejesie.

– Miesiąc temu zaczęliśmy szukać wczasów, ale z racji tego, że trwa sezon i wybór jest mocno ograniczony, wydawało nam się, że to jest bardzo dobra oferta, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny – mówi w rozmowie z WP pan Sebastian. – Poza pokojami hotel rzeczywiście jest przyjemny, a jedzenie bardzo dobre. Do życzenia wiele pozostawia obsługa na recepcji i zachowanie rezydenta.