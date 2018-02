Wakacje na Riwierze Tureckiej. Który z najpopularniejszych kurortów wybrać?

Turcja jest turystycznym hitem od lat, a regiony takie jak Riwiera Turecka są supermodne i całorocznie dostępne w atrakcyjnych cenach. Sprawdź najpopularniejsze kurorty nadmorskie w okolicy – wybraliśmy świetne oferty z przelotami w Side, Alanya i Antalya.

Zielona i słoneczna Riwiera Turecka zaprasza przez cały rok

Riwiera Turecka usytuowana jest w południowo-zachodniej części Turcji. To najcieplejszy region w kraju, leżący nad bajecznym Morzem Śródziemnym. Plaże i zatoki tej okolicy są rajem dla plażowiczów i miłośników sportów wodnych, a to wszystko to okraszone jest unikalnymi zabytkami i atrakcjami turystycznymi.

Side – Turcja na każdą kieszeń

Side jest stosunkowo niewielkim, najspokojniejszym i niezwykle klimatycznym kurortem nadmorskim na wschodzie Riwiery Tureckiej. Tutejsze wybrzeże do złudzenia przypomina Włochy śródziemnomorską przyrodą, kamiennymi domami, wąskimi uliczkami, przytulnymi kawiarenkami. Alejki i ocienione zaułki, ruiny starożytnych budowli (świątyń, teatrów, kolumn czy rzeźb) i gaje pomarańczowe wzmagają to nieodparte wrażenie. Polecamy wycieczki po okolicy – do niedalekich miejscowości Kumkoy, Colakli, Manavgat oraz Titreyengöl.

Urlopowej atmosfery dopełnia obszerna baza hotelowa z cenami równie niskimi, co w podobnych miejscach w Egipcie i równie zachwycającą, iście wakacyjną pogodą. Warto wydać ok. 2 tys. zł na tydzień wczasów na Riwierze Tureckiej w świetnych warunkach w pięciogwiazdkowym hotelu z licznymi atrakcjami, leżącym bezpośrednio przy plaży, z basenami i formułą all inclusive. Oferty uzupełniają bezpośrednie przeloty oraz transfery z lotniska na miejsce zakwaterowania.



Turcja: Alanya – super kurort

Alanya jest jednym z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych na śródziemnomorskim wybrzeżu. Błękitna woda spotyka się tutaj z pasmem gór Taurus, malowniczo otaczającym miejscowość od strony lądu. Obecnie w tej dawnej bazie pirackiej nie da się nudzić. Nocne życie w Alanya w barach, klubach i dyskotekach kwitnie po zachodzie słońca. W ciągu dnia turyści wylegują się na piaszczystych plażach, np. najładniejszej plaży Kleopatry, ze świetną infrastrukturą, pływają, skaczą ze stromych skał do morza.

Warto wybrać się także na rejs widokowy statkiem z portu przy plaży i zobaczyć jaskinię z 15-metrowymi stalaktytami i stalagmitami z leczniczym powietrzem. Spośród zabytków półwyspu wyróżniają się kościoły, mury zamkowe i solidne wieże. Ponadto trzeba koniecznie zajrzeć do bizantyjskiej twierdzy obronnej w centrum Alanya z XIII w., na wysokim wzgórzu. Jej najciekawszym elementem jest Czerwona Wieża, jedna z trzech najważniejszych, o wysokości 33 metrów.



Antalya – pogoda na Riwierze Tureckiej zachwyca

Miejscowość Antalya jest perłą Riwiery Tureckiej. Ma ogromne znaczenie nie tylko dla turystów z Europy i dysponuje własnym lotniskiem międzynarodowym poza granicami miasta. Powstała prawdopodobnie w II w p.n.e., na zlecenie króla, którego żołnierze mieli znaleźć raj na ziemi. Tradycja miesza się w Antalya z nowoczesnością, każdy znajdzie więc tutaj coś dla siebie. Część elementów zamieszkanych drewnianych domów pamięta jeszcze czasy rzymskie. W mieście jest sporo zieleni, parków, ogrodów, posadzonych wzdłuż alejek spacerowych palm.

Mimo, że w szczycie sezonu turystycznego populacja Antalya wzrasta przeszło dwukrotnie, doskonale zorganizowane zaplecze noclegowe jest na to przygotowane. Miejscowość uchodzi za ewenement na skalę światową pod względem zorganizowania oraz zabytków najwyższej klasy. Najlepiej zaplanować urlop w Turcji z pewnym wyprzedzeniem, żeby móc swobodnie wybierać pośród najdogodniejszych lokalizacji w najlepszych cenach i terminach.

