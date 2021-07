Wakacje nad morzem, czyli nasze pomysły na spędzenie lata na Półwyspie Helskim!

Wczasy nad morzem nie mogłyby się obejść bez sportów wykorzystujących deskę i wiatr. Szkoła windsurfingu i szkoła kitesurfingu to opcje, które ze względu na dobre warunki pogodowe są popularne w Jastarni. Oferowane lekcje pozwolą na opanowanie tych sportów, a na miejscu klient otrzyma sprzęt, więc nie trzeba go kupować. Wypożyczalnia skuterów wodnych to także jedno ze standardowych miejsc w Jastarni. Co odważniejsi decydują się na flyboard, który pozostawia ogromne wrażenia i wygląda fenomenalnie na zdjęciach!