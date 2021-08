Wakacje nie tylko latem. Oto hitowe kierunki na urlop po sezonie

Egzotyczny urlop po sezonie

- W tym roku we wrześniu, ale i przez całą jesień można też wygodnie, bo bezpośrednimi rejsami czarterowymi, polecieć do dalekich krajów. Wśród tych kierunków największym zainteresowaniem cieszą się ulubione przez Polaków Karaiby, Zanzibar i Malediwy - dodaje Kołodziejczyk. – Popyt na wyjazdy jest wysoki, dlatego nie warto czekać z decyzją do ostatniej chwili, bo ceny tuż przed wylotem wcale nie spadają.