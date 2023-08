Wakacje pod palmami za mniej niż 1000 zł. Możliwe w dwóch krajach

- Bułgaria to kierunek, do którego Polacy jeżdżą już od kilkudziesięciu lat. Tamtejsze piękne, piaszczyste plaże zachwycają – w okresie wakacji korzystają z nich głównie miłośnicy kąpieli morskich, ale jesienią są idealną scenerią dla spacerów wzdłuż morza - mówi Marzena German. - Bułgaria to też smaczna kuchnia – koniecznie trzeba spróbować szopskiej sałatki i grillowanych mięs, do których smakować będą lokalne wina. Będąc w Bułgarii, warto też zaplanować czas na zwiedzanie, by poznać bliżej tamtejszą kulturę i historię - dodaje ekspertka.