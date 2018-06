Bałkany dostępne jak nigdy. LOT uruchamia połączenia do Skopje i Podgoricy

LOT wzmacnia ofertę bałkańską. Dzisiaj rusza bezpośrednie połączenie między Warszawą a stolicą Macedonii. Jednocześnie startują rejsy z lotniska Chopina do głównego miasta Czarnogóry.

Częstotliwość obu nowych bałkańskich połączeń jest taka sama: sześć razy w tygodniu . Rejsy do Skopje odbywają się codziennie oprócz niedzieli. Z kolei do Podgoricy można wybrać się codziennie oprócz środy.

W przypadku obu połączeń do dyspozycji pasażerów są samoloty Embraer 170 i 175, na pokładzie których znajduje się od 70 do 82 foteli w trzech klasach podróży.

Rozkłady zostały zaplanowane w ten sposób, żeby pasażerom podróżującym z Polski i licznych lotnisk w regionie umożliwić szybkie i wygodne przesiadki w Warszawie na loty do Skopje i Podgoricy. Z kolei w drodze z Bałkanów pasażerowie będą mieli dostęp do szybkich przesiadek na lotnisku Chopina na rejsy m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej.

Skopje w Macedonii to zupełnie nowy kierunek w siatce LOT-u. Ten kraj z roku na rok zyskuje na popularności wśród turystów, dla których stanowi atrakcyjną bazę wypadową do sąsiednich państw, np. Grecji , Bułgarii i Albanii.

W sumie LOT obsługuje już 12 kierunków na Bałkanach. Oprócz Skopje i Podgoricy w ofercie przewoźnika na tegoroczne lato znajdują się też rejsy do: Dubrownika (sześć razy w tygodniu), Zagrzebia (wzrost częstotliwości z 10 do 14 tygodniowo), Splitu (dwa razy tygodniowo), Puli (jeden raz w tygodniu), Zadaru (dwa razy w tygodniu), Belgradu (wzrost z 9 do 11 tygodniowo), Ljubljany (z sześciu do siedmiu w tygodniu), Sofii (19 rejsów tygodniowo), Bukaresztu (trzy rejsy dziennie) i Kluż-Napoki (sześć tygodniowo).